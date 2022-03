Fabrizio Corona scomparso da Instagram. Rumors sul web: «È stato bannato». Cosa è accaduto

Fabrizio Corona scompare da Instagram. Un nuovo giallo attorno all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: il suo account social, molto seguito, non è raggiungibile e secondo le indiscrezioni che circolano in rete sarebbe stato bannato dalla piattaforma di condivisione.

LEGGI ANCHE

Red Canzian sta meglio: il suo sorriso a Oggi è un altro giorno. La figlia: «Ero gelosa di Mara Venier»

APPROFONDIMENTI SCREZI SOCIAL Fabrizio Corona, frecciata alle gambe dell'ex gieffina Federica... FASE TRANSITORIA Nina Moric e Fabrizio Corona, a Verissimo il "dispiacere"... LA COMPETIZIONE Fabrizio Corona , frecciata social a Sophie e Basciano: «Quante... LA PROVOCAZIONE Ucraina, Fabrizio Corona si propone a Zelensky: «Voglio...

Fabrizio Corona (Instagram)

Fabrizio Corona scompare da Instagram, il rumour del web: «Bannato»

Fabrizio Corona è misteriosamente scomparso da Instagram. Da qualche ora infatti il suo account, che conta oltre un milione di follower, non è più raggiungibile nella piattaforma di condivisione. Il motivo è ancora sconosciuto, ma secondo l’influencer Amedeo Venza l'ex re dei paparazzisarebbe stato bannato: «A seguito – ha spiegato - di numerose denunce, segnalazioni, ecc ecc, il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza e presto ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero riguardate!».

Cosa sia realmente accaduto è ancor un giallo, ma c’è da considerare che Fabrizio ultimamente è stato a modo suo protagonista dei social. Ha infatti attirato critiche scherzato sul fisico di una ex gieffina, si è preso gioco di Sophie Codegoni e del fidanzato Alessandro Basciano e ha rilasciato diverse dichiarazioni circa la guerra in Ucraina. Staremo comunque a veder e col tempo capiremo se è stata una sua scelta o se ha in qualche modo violato le rigide regole della community.

© RIPRODUZIONE RISERVATA