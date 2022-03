Ucraina, Fabrizio Corona si propone a Zelensky: «Voglio combattere con la resistenza e morire in gloria»

Fabrizio Corona vuole andare a combattere in guerra al fianco delle truppe ucraine. L'ultima provocazione dell'ex paparazzo arriva dai social. Corona, che ste seguendo costantemente le vicende di guerra, ha condiviso l'appello del presidente di Kiev Zelensky, che ha chiesto a chiunque se la senta «di arruolarsi ed entrare a far parte della resistenza», commentando: «Voglio andarci!».

Pioggia di critiche dai social

«Io voglio andare - ha scritto -. Andrò. Voglio morire in gloria». Un post che ha scatenato una pioggia di critiche dai follower. «Ma dove vai che se volano due schiaffi ne prendi 20?», gli scrive un utente. «Falla finita patetico». «A prendere le mine in camicia?», chiede sarcastico qualcuno. E un altro utente gli ricorda che è ancora costretto ai domiciliari: «Ma 'ndo vai se la libertà non ce l'hai».

La condanna

Attualmente Corona sta scontando la pena di un anno di detenzione domiciliare, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ex agente fotografico, che deve ancora scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione, secondo i giudici necessita di cure e della prosecuzione del percorso terapeutico in essere per i suoi problemi psichiatrici anche fuori dal carcere.

Il legame con Sophie Codegoni

Recentemente Corona era tornato d'attualità nelle cronache gossip, per il presunto flirt con la concorrente del GF Sophie Codegoni. «Sophie io sono qui e ti aspetto. Abbiamo avuto una storia e lei ancora non ha superato questa cosa - ha detto Corona -. Fra me e Basciano sceglierebbe me e il lavoro. Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro, che non le è ancora passata. Fra poco tanto ci vedremo per forza. Lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei. Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui dovrebbe avere una mentalità da grande e lasciarle spazio. Uno che perde la pazienza con Alex Belli cosa pensa possa fare quando vedrà Sophie e me? La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che ha lei adesso».

