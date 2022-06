Fabrizio Corona sposa Sara Barbieri: «Ha 26 anni meno di me, ma non è una bambina». Chi è

Fabrizio Corona si sposa. Non è una voce, non è un'ipotesi: è stato l'ex re dei paparazzi in persona ad annunciare le nozze con Sara Barbieri (ovviamente rilasciando un'esclusiva, a Chi). I preparativi per il matrimonio sembrano essere già in fase avanzata, dato che Corona è riuscito a fornire anche una data piuttosto vicina: settembre.

«Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente...Sono un buon partito. Non sulla carta», ha detto Corona durante l'intervista corredata da foto dei due innamorati paparazzati a Capri tra coccole e effusioni. I due promessi sposi si sono immanorati circa un anno fa e da allora convivono, anche insieme a Carlos (figlio di Corona e Nina Moric): «Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un'anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita». Fabrizio si dice davvero innamorato, e pronto persono a diventare padre per la seconda volta: «Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d'amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio».

Per Corona si tratterebbe del secondo matrimonio, dopo quello con Nina Moric durato 13 anni (dal 2001 al 2014). L'ex paparazzo, però, si è ritrovato a distanza ravvicinata con le nozze già un anno fa, poco prima di conoscere la sua Sara: con Lia Del Grosso erano già state affisse le pubblicazioni quando poi tutto è sfumato.

Chi è Sara Barbieri

Sara Barbieri, 22 anni, è una modella che ha prestato il volto a diverse campagne pubblicitarie per brand della moda, dai gioielli (Brosway) all'abbigliamento (Dolce e Gabbana). Prima di innamorarsi di Fabrizio Corona, a giudicare dagli scatti pubblicati sui social durante il periodo del lockdown, pare abbia avuto una relazione con il rapper Salmo, ma nessuno dei due l'ha mai confermata.

