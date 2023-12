Fabrizio Corona: «Faccio come mi pare da 25 anni, i vostri suggerimenti li uso per fare l'opposto»

Fabrizio Corona è molto attivo sui propri profili social, in particolare su Instagram e, ogni giorno, posta storie provocanti o post altrettanto polemici che riscuotono, comunque, molto successo. Così, è capitato anche per l'ultimo video che ha pubblicato in cui si rivolge direttamente ai suoi follower che, nonostante le provocazioni, lo sostengono sempre: i commenti, infatti, sono stati migliaia.

Il post Instagram di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram: si trova nella sua auto, sta fumando e guarda fisso verso il suo smartphone. Poi, a corredo del video, scrive: «Mi dici di non fumare? Fumo. Faccio come mi pare da 25 anni, i vostri commenti manco li leggo, i vostri suggerimenti li leggo per fare l'opposto».

L'ex re dei paparazzi si riferisce a chi lo critica, ai suoi hater e a supportare le sue parole ha trovato l'appoggio dei suoi fan. Qualcuno gli scrive: «Bravo Fabrizio, sei un grande», «Io amo quest'uomo» oppure ancora «Sei unico, io ti adoro da sempre».

Fabrizio Corona e le provocazioni

Fabrizio Corona è un maestro a provocare sui social e i suoi fan si divertono a sbirciare il suo profilo proprio per le storie o le foto frecciatina che posta. Ad esempio, dopo l'uscita del documentario di Ilary Blasi, Unica, l'ex re dei paparazzi ha pubblicato un video in cui prende in giro la conduttrice con un vibratore.