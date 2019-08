Eros Ramazzotti sorridente dopo gli scatti del bacio dell'ex Marica. E lei mette like

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la pubblicazione sul settimanale Chi delle foto dicon il nuovo compagno Charley Vezza è arrivata anche, ex della modella e padre dei suoi due figli. Il cantante si è mostrato con uun primo piano con la faccia sorridente in cui scrive “Dichi a me???”, che tradotto dal dialetto romanesco significa “dici a me?”, accompagnato da tante faccine che ridono.Pare quindi che non ci sia stato nessuna sorpresa per Eros. I due, tra l'altro, hanno trascorso qualche settimana fa le vacanze insieme per amore dei due bambini e dopo aver annunciato la fine della relazione era stato proprio Ramazzotti a prendere le difese di Marica, parlando di lei come di una donna e di una mamma fantastica.Il rapporto d'amore sarà dunque finito tra i due, ma non sembra esserlo il rispetto, l'affetto e la stima reciproca. Il cantante si è geo-localizzato a Cinecittà, il quartiere della Capitale dove è cresciuto e dove ha iniziato la sua carriera, a sottolineare quanto sia legato alle sue origini. Che il clima tra i due ex sia più che disteso lo dimostra non solo il sorriso sornione di Eros ma anche il like alla foto messo dalla stessa Pellegrinelli.