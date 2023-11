Elodie, tutti i look del suo tour: chi c'è dietro agli outfit (audaci) sfoggiati da Milano a Napoli (passando per Roma)

È lei la donna più sexy d'Italia: sul tema, nessun dibattito. Elodie ha dato il via al suo tour e a Napoli, Milano e Roma ha sfoggiato look audaci e firmatissimi tra un body con le forme disegnate e un paio di chilometrici cuissardes, in caso ci fosse qualcuno che ha (ancora) bisogno di conferme.

Schiaparelli, Valentino, Gucci: i designer del momento hanno creato per lei outfit degni di Beyoncé, la regina del pop, di cui la cantante nostrana sarebbe diretta concorrente se un giorno dovesse "attraversare" l'Oceano. Complice anche una nuova stylist: Alba Melendo, artefice dei glitter e delle sensuali trasparenze con cui Elodie sta infiammando i palchi di tutta Italia.

Napoli in Fendi, Schiaparelli ed Etro

Al Palapartenope la cantante ha sfoggiato Fendi e Schiaparelli: bustini trasparenti, trench di pelle e seni conici a effetto spirale degni di Madonna alla prima ora. Pole dance e look da odalisca, ma anche la tuta Etro ricamata con motivi broccati in cristalli Swarovski bordeaux degna di una catwoman molto più chic dell'originale.

Milano, Moschino e Versace

Se Milano fosse un outfit sarebbe il body con il seno e parti intime dipinte firmato Moschino.

Roma tra Gucci e Valentino

O forse i look total black firmati da Donatella Versace: body in tulle e mini gonna box-pleat con una fascia in cristallo Medusa '95 hardware. Il mini dress per il look finale, in metal mesh custom made Atelier Versace, aveva scollatura drappeggiata e da un profondo spacco sulla coscia.

Rosso Gucci al Palazzo dello Sport: completo dark cherry composto da shorts in pelle verniciata con reggiseno coordinato e slingback dello stesso colore. La seconda serata è stata una pioggia di outfit Maison Valentino: body argento di paillettes e un completo di strass composto da minigonna e top. La chicca? La maglietta "Vaffa" con finto logo della maison: un riferimento al brano Glamour, che fa parte dell'ultimo clubtape della cantante, Red Light, uscito lo scorso ottobre.