Elodie incanta i David di Donatello: il nude look (firmato Valentino) è mozzafiato

Elodie è la star dei David di Donatello 2023. Ha tolto il fiato a tutti con un abito nero con trasparenze disegnato da Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino. Candidata per la prima volta ai David con la canzone Proiettili del film Ti mangio il cuore, è stata una grande serata per quella ragazza che ha sempre sognato di sbarcare il lunario. E alla fine ci è riuscita davvero: ha vinto il suo David per la Miglior Canzone Originale.

Per la cerimonia di premiazione della 68ª edizione dei David di Donatello, in diretta su Rai 1 condotta per la sesta volta consecutiva da Carlo Conti, Elodie ha scelto un abito lungo nero con trasparenze ad hoc di Valentino, corredato da un lungo mantello a strascico.

Nude Look

Elodie ha vinto la migliore canzone con Proiettili (ti mangio il cuore) di Joan Thiele, Elisa Toffoli ed Emanuele Triglia, scritta e interpretata da Elodie e Joan Thiele. «Sono felice io non vinco mai», ha detto la cantante romana che è anche interprete nel film Ti mangio il cuore del regista Pippo Mezzapesa.

Tra i candidati c'erano Marco Mengoni e Diodato, in corsa nella categoria per la miglior canzone originale. Mengoni era candidato con "Caro amore lontanissimo", canzone inedita di Sergio Endrigo per il film "Il colibrì" di Francesca Archibugi, con Pierfrancesco Favino.