Filippa Lagerbäck e la malattia di Daniele Bossari. Come sta oggi: «Abbiamo affrontato il tumore tenendoci per mano»

Filippa Lagerbäck, la conduttrice svedese naturalizzata italiana e presenza fissa di Che tempo che fa, è testimonial della Fondazione Umberto Veronesi. Quello della ricerca sul cancro è un tema a lei particolarmente caro, sia perché convinta che ogni personaggio noto debba dedicare parte del suo tempo a sensibilizzare su temi importanti, sia perché ha vissuto personalmente la malattia del marito, Daniele Bossari. La Lagerbäck ne ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera.

Filippa Lagerbäck, la malattia del marito Daniele Bossari

La moglie di Daniele Bossari ha raccontato del tumore alla gola che ha colpito il conduttore e di come lo hanno affrontato, insieme.

Come sta Bossari? «È in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase “guarito definitivamente” passano anni». Non sono mancate le crisi, ma Filippa e Daniele le hanno superate tenendosi per mano: «Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza». «Ci siamo affidati alla scienza», ha detto, e della scienza hanno seguito i suggerimenti: «Vivere a pieno e giorno per giorno, facendo progetti per il futuro. “Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi” ci hanno detto. Sono molto grata per questo approccio».

La storia d'amore

Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck si sono sposati nel 2018, 18 anni dopo il primo bacio e alla presenza della loro unica figlia, ormai 19enne, Stella. La proposta di matrimonio è arrivata in diretta durante la partecipazione del conduttore al Grande Fratello Vip.