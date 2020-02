Elisabetta Gregoraci compie 40 anni, festa di compleanno al Twiga con l'ex marito Flavio Briatore e gli amici vip

Ultimo aggiornamento: 17:47

Elisabetta Gregoraci spegne 40 candeline e organizza il party di compleanno proprio al Twiga di Montecarlo, assieme all’ex Flavio Briatore, con cui ultimamente sembra aver riallacciato i rapporti.La festa per Elisabetta, single dopo l'addio a Francesco Bettuzzi è iniziata col figlio Nathan Falco che le fa gli auguri, come dimostrano le foto sul social, ed è proseguito con i festeggiamenti notturni nel locale dell’ex marito, che naturalmente ha presenziato con felicità all’evento.Invitati alla festa, oltre alla famiglia Gregoraci anche numerosi amici vip fra cui la modella e attrice Victoria Silvstedt, la stilista Elisabetta Franchi e il pilota di Formula Uno Felipe Massa assieme alla moglie.Vari momenti del party sono stati condivisi dall’account instagram della festeggiata e dagli invitati, attraverso le stories, e già dalla prima mattina dell’8 febbraio, giorno della sua nascita, le sono arrivati gli auguri via social degli amici che lei ha puntualmente ricondiviso.