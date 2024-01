Elisabetta Gregoraci, casa piena di regali al ritorno dal viaggio in Kenya e lei ironizza: «Ho solo due cosine da scartare…»

«Tornata a casa con il cuore colmo di bei momenti. Grazie Kenya». Sono queste le parole che Elisabetta Gregoraci ha scritto a corredo del suo ultimo post Instagram. La showgirl, dopo aver trascorso le festività e l'ultimo giorno dell'anno in Kenya con il figlio Nathan Falco e l'ex marito Flavio Briatore ha finalmente ripreso la sua sana routine quotidiana. Tra nuotate nell'oceano, corse in quad sulla sabbia e balli tipici, Elisabetta ha salutato il 2023. E proprio nelle ultime ore, la showgirl ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories in cui mostra il suo rientro a casa e i tanti regali che ha ricevuto dalle sue amiche.

«Rientrata a casa, ho giusto due cosine da scartare». Ironizza così Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories. La showgirl non perde l'occasione per ringraziare le sue amiche per i regali che ha ricevuto e si dice entusiasta e felice.

Nonostante Elisabetta Gregoraci e Briatore siano separati già da qualche anno, i due con il figlio Nathan appaiono spesso come una vera e propria famiglia. Non è raro, infatti, che passino del tempo insieme al di là delle festività o di eventi particolari.

E naturalmente non poteva mancare il 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno. La showgirl ha infatti anche pubblicato un video recap del 2023 sul suo profilo Instagram.

«Una bella carica di progetti, lavoro,soddisfazioni, bei momenti - ha scritto Elisabetta Gregoraci a corredo del post Instagram - Porto tutto nel mio cuore insieme a voi che avete condiviso con me tutto questo. Grazie 2023».