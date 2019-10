Canalis cuore d'oro: ospita una famiglia delle Bahamas senza casa dopo l'uragano

Elisabetta Canalis terrorizzata dalla festa a sorpresa: la reazione della showgirl è esilarante



La Canalis ha documentato il loro arrivo in un filmato social, accompagnato dal breve racconto della loro storia. Il cuore d’oro di Elisabetta Canalis: la ex velina, che ormai vive da anni negli Stati Uniti, in un video sul suo profilo Instagram ha raccontato dell’aiuto che sta dando ad una famiglia delle Bahamas, che dopo l’arrivo dell’uragano Dorian si è ritrovata senza una casa. Una mamma con due figli, che da qualche settimana si sono trasferiti a casa di Elisabetta a Los Angeles.La Canalis ha documentato il loro arrivo in un filmato social, accompagnato dal breve racconto della loro storia.

Questo video risale al 19 di Settembre, un giorno speciale e vi spiego perché - scrive Elisabetta nel suo post - 4 settimane fa l’uragano Dorian si è abbattuto sull’isola di Abaco con effetti disastrosi. È la prima volta che nelle Bahamas un’intera comunità viene completamente cancellata nel giro di 3 giorni da un disastro naturale

.

Gli abitanti delle Bahamas sono in un certo senso familiari agli uragani ma un cataclisma di queste proporzioni non era mai stato visto prima. Benché i telegiornali per qualche motivo non lo abbiamo detto i morti non sono stati 40 ma circa 2500 - continua la Canalis - L’isola di Abaco non ha più rete elettrica né idrica, non ci sono più scuole, non esistono più la maggior parte delle abitazioni, supermercati, uffici, ed il piccolo porto è andato distrutto. Non esiste più un centro di aggregazione per gli abitanti che si sono dovuti rifugiare tra le macerie o sotto ai cespugli fin quando l’esercito non è riuscito ad atterrare in ciò che e’ rimasto dell’aeroporto e salvare gli abitanti

Conosco Abaco abbastanza bene perché io e mio marito abbiamo una casa a #bakersbay e durante l’uragano ho cercato di rintracciare chi conoscevo tra coloro che potevano essere rimasti nell’isola durante questa enorme tragedia

.

Dopo qualche giorno sono riuscita a parlare con Luce, una ragazza che ha 2 bambini stupendi e che mi disse che aveva perso tutto e che lei ed i bambini erano stati messi in uno shelter, una specie di dormitorio messo in piedi per gli evacuati. Lei dormiva sopra un banco ed i bambini lo stesso. L’acqua ( che durante Dorian è salita anche a 14 piedi) le arrivava alle gambe e non sapeva dove li avrebbero mandati

.



Da qui la sua decisione, un gesto di generosità:

Oggi Luce ed i suoi bambini si trovano a casa nostra, staranno con noi finché il loro visto glie lo consentirà e dopo aver trovato delle persone intelligenti ed umane che mi hanno aiutato con la burocrazia, i bambini frequentano la scuola pubblica di West Hollywood qui a Los Angeles. Vi scrivo questo perché nella mia vita di tutti i giorni ci sono queste persone meravigliose ed ho trovato giusto farvele conoscere. Stiamo vivendo tutti un’esperienza molto bella ed... inaspettata! In questo video c’è il loro arrivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», aggiunge ancora Elisabetta nel suo post».