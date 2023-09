ANCONA - Nuovo progetto, unico e speciale, di Crn. È il superyacht Crn M/Y 145-Project Thunderball, un 70 metri in acciaio e alluminio, su misura nella progettazione, nell’architettura navale, nella ingegnerizzazione e nella costruzione. Crn M/Y 145 unisce il know-how e la qualità progettuale e costruttiva del cantiere navale Crn con l’esperienza di Vripack - che ne ha progettato le linee esterne e l’architettura navale - e la creatività dello studio Nauta Design, che ne ha sviluppato gli interior e gli arredi delle aree outdoor.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Scontro sull'Arceviese, la moto finisce nel campo: grave un centauro, illeso l'automobilista

La brokerage company Y.CO, che ha concluso la vendita ad agosto 2022, ha un ruolo chiave come rappresentante armatore e project management team per il cliente. Questo nuovo yacht, caratterizzato da linee classiche e senza tempo, ha un’identità stilistica molto forte e recepisce appieno le richieste del suo armatore: una nave da diporto adatta a lunghe navigazioni piacevolmente contemplative.

L’armatore è un appassionato di barca a vela e per questo lo yacht sarà accompagnato da una barca a vela più piccola. Il superyacht navigherà tra il Mediterraneo, le Bahamas e la Florida e sarà utilizzato come base per la pesca subacquea, la vela e le immersioni: è progettato su 5 ponti, con un gross tonage di 1.100 gt, 70 metri di lunghezza, 11 metri di baglio e sarà accessibile per 12 ospiti e 15 membri dell’equipaggio.