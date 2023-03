Elisabetta Canalis, imprevisto durante l'allenamento: la caduta diventa virale sui social

Elisabetta Canalis ha postato un video sul proprio profilo Instagram in cui svolge un allenamento davvero tosto: prima salta e poi torna in posizione di squat sopra due materassini che sono alti... quanto lei! L'ex velina ha sempre mostrato di effettuare allenamenti non proprio alla portata di tutti, anche se, mentre si filma succede qualcosa di inaspettato.

L'allenamento di Eli Canalis

Il video che la ritrae mentre si allena (e salta davvero in alto), lo ha postato Elisabetta stessa sul proprio profilo Instagram. Dopo due balzi riusciti alla perfezione, ecco che la showgirl appoggia male un piede e cade all'indietro sotto gli sguardi sorpresi dei presenti, che si stavano allenando vicino a lei. Nella didascalia del video, Elisabetta Canalis ha citato una canzone di Eminem. "Lose Yourself" per la precisione, e in particolare un verso che parla di gravità, proprio per descrivere alla perfezione la sua caduta.

La recente separazione dal marito

Recentemente, Elisabetta Canalis è stata al centro dell'attenzione per la separazione dal marito Brian Perry con il quale ha avuto la sua unica bambina Skyler Eva. I due si erano sposati nel 2014.