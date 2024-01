Diletta Leotta si sposa, la proposta di matrimonio di Loris Karius: «Ecco perché abbiamo deciso di non dirlo subito»

Diletta Leotta e Loris Karius si sposano. L'annuncio da parte della giornalista su Instagram: «Vi devo dire una cosa.. I said yes!». Diletta ha rivelato che la proposta di matrimonio da parte del calciatore è arrivata qualche tempo fa, quando era ancora incinta della sua bimba, ma ha voluto tenere segreta la notizia per un po': «Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria, ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!».

Diletta Leotta si sposa con Loris Karius

La Leotta ha condiviso delle foto del momento in cui Karius le ha regalato l'anello in cui ha ancora il pancione della gravidanza. «Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando», ha concluso la giornalista.

Chi è Diletta Leotta

Nata a Catania il 16 agosto del 1991, Diletta Leotta ha 32 anni.

Figlia di Rori Leotta, avvocato civilista, e di Ofelia Castorina, ha un fratello più grande, Mirko Leotta, che di mestiere fa il chirurgo plastico.

Fidanzata per circa quattro anni con Matteo Mammì, dirigente Sky e nipote dell’ex-Ministro delle Comunicazioni, Diletta Leotta ha avuto poi una relazione con il pugile Daniele Scardina, durata dal 2019 al 2020. Dopo una storia con l'attore Can Yaman, finita nel 2021, è stata poi avvistata con il modello Giacomo Cavalli nell'estate del 2022. Dall'ottobre dello stesso anno ha una relazione con il calciatore tedesco Loris Karius, dal quale il 16 agosto 2023 ha avuto una figlia di nome Aria.