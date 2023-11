Diletta Leotta, la super vacanza a Dubai con Loris Karius: «Famiglia e tanto amore»

Diletta Leotta, in questo momento, si trova in vacanza con la sua famiglia a Dubai. La conduttrice sportiva di Dazn si sta concedendo un po' di relax insieme ai suoi affetti più cari e, sui social, ha postato una serie di nuove foto che hanno riscosso molto successo tra i suoi fan. La neo mamma è raggiante, così come, il fidanzato Loris Karius che è sempre al suo fianco.

Il post Instagram di Diletta Leotta

«Vacanza, famiglia, amici e tanto amore», è questa la semplice didascalia che Diletta Leotta ha scelto per descrivere la breve vacanza a Dubai che si è concessa insieme alle persone a lei più care. La conduttrice sportiva appare raggiante accanto al fidanzato Loris Karius e con la sua bambina tra le braccia.

Come succede solitamente, anche quest'ultimo post di Diletta ha riscosso molto successo tra i suoi fan che si sono scatenati con like e commenti. Qualcuno ha scritto: «La maternità ti ha resa ancora più bella», «Che splendida famiglia» oppure ancora «Si vede proprio che sei felice».

Diletta Leotta mamma

Diletta Leotta è proprio felice di essere diventata mamma della sua bambina Aria e lo si vede dalle foto che pubblica sui social o dalle storie in cui è in compagnia della neonata che lei ha, più volte, descritto come: «La gioia più grande della sua vita».