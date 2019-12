Daniele Scardina e il "mistero" Diletta Leotta: «Non entro nei dettagli, preferisco tenere la cosa riservata»

“Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli”, da quando dono stati avvistati insieme quest’estate durante una romantica vacanza in barca, si parla molto della coppia formata dal puglie Daniele “King Toretto” Scardina e la bella conduttrice.

I due sono stati sopresi insieme dai paparazzi anche recentemente, ma Danilee sembra voler continuare a tenere riservata la cosa: “Preferisco non entrare in dettagli – ha spiegato ai microfoni di “Un giorno da pecora”, ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio1 - i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po' riservata e continuerò a farlo”.





I conduttori gli hanno anche chiesto se è felice, come sostengono gli esperti di gossip, di vedere la sua (forse) fidanzata sugli spalti che tifa per lui mentre si batte sul ring: “I giornali scrivono quello che vogliono, ripeto. La domanda è sempre stata questa: com'è vedere le persone che ami intorno al ring? E io ho sempre risposto che è bellissimo che mi tifano intorno al ring”.

