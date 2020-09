Daniele Scardina, la quarantena del pugile-ballerino: «Così ho scoperto la mia positività». La frecciata di Mariotto sulla Leotta

E’ intervenuto in collegamento da casa sua nella puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 8 settembre, Daniele Scardina, il pugile che parteciperà a Ballando con le stelle 2020, risultato positivo al Coronavirus. Intervistato da Eleonora Daniele, l’ex fidanzato di Diletta Leotta ha raccontato: «Ho scoperto la mia posivitità al Covid-19 grazie ai temponi fatti durante le prove di Ballando. Il primo è risultato negativo, mentre il secondo ha avuto esito positivo».

LEGGI ANCHE: Ballando con le stelle parte il 19 settembre: ora è ufficiale. Cast confermato

La parola è passata subito dopo alla sua maestra di ballo, Anastasia Kuzmina, anche lei intervenuta in collegamento, che ha dichiarato: «Essendo stata in contatto con Samuel Peron, anche lui risultato positivo, io ho iniziato la quarantena prima di Daniele, perciò l’ho già conclusa». Daniele Scardina ha poi sottolineato: «Sono in isolamento da 12 giorni». Nessun commento, invece, al riferimento pungente a Diletta Leotta fatto da Guillermo Mariotto, presente in studio.

Eleonora Daniele stessa ha infatti chiarito: “Daniele non vuole parlare di Diletta…”. Scardina ha commentato invece la brutale uccisione di Willy, il ventenne picchiato a sangue da alcuni pugili a Colleferro. “Quello che hanno fatto quei ragazzi è cattiveria pura. E la cattiveria va sconfitta” ha dichiarato a tal proposito.

Ultimo aggiornamento: 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA