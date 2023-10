Damiano dei Maneskin e la story ambigua: «Amo le ragazze tatuate». Nostalgia della ex Giorgia Soleri?

Damiano David, in questo momento, si trova negli Stati Uniti dove, insieme ai suoi Maneskin, sta tenendo una serie di concerti in varie città. Il frontman della rock band documenta tutto sui propri profili social, in particolare su Instagram dove, spesso, posta storie un po' ambigue che confondono i suoi milioni di fan come, ad esempio, è successo con una delle ultime che ha pubblicato. Damiano sente la mancanza di Giorgia Soleri?

La storia Instagram di Damiano David

Damiano David ha pubblicato una storia che ai suoi fan è suonata alquanto ambigua e, infatti, qualcuno di loro si è chiesto se non fosse proprio riferita a Giorgia Soleri. Il cantante, infatti, ha postato l'immagine di una stampante sopra cui è incollato un adesivo che, in inglese, recita: «Amo le ragazze tatuate». Un riferimento abbastanza audace, dato che, l'attivista è ricoperta di tatuaggi che, come ha più volte spiegato, raccontano la sua storia.

Damiano, però, non ha dato alcuna spiegazione in merito, anche se, i suoi fan sognerebbero il ritorno di fiamma con Giorgia con la quale ha fatto coppia fissa per più di cinque anni.

In una recente intervista, il cantante aveva dichiarato che per lui, l'ormai ex fidanzata è stata un importante punto di riferimento.

Le parole di Giorgia su Damiano

Anche Giorgia Soleri ha speso belle parole sul suo ex fidanzato storico. Infatti, ha sempre descritto la storia d'amore con Damiano David come una relazione piena di passione e sentimento.