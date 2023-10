Calciatore spagnolo si ritira e gira il primo video su Onlyfans: chi è Miguel Guerrero, ex portiere del Siviglia

Capita sempre più spesso che si scelga di abbandonare la propria carriera per guadagnare di più attraverso la pornografia e alla famosa app Onlyfans. Docenti, impiegati, spesso donne, in principio poco retribuite, trovano la propria strada "artistica" in questo settore. Ma se a farlo fosse un calciatore? È quanto accaduto allo spagnolo Miguel Guerrero che ha lasciato il pallone per inseguire un'altra sua grande passione.





Miguel Guerrero

La scelta

Miguel Guerrero, 29 anni, ha giocato a calcio fino all’estate scorsa. L'ex portiere è cresciuto muovendo i primi passi nelle giovanili del Siviglia e del Cordoba. Dopo aver cambiato club in carriera, di cui l'ultimo nel Velez, società di quarta divisione, ha deciso di darsi ai porno.«Mi hanno proposto un sacco di atrocità - ha ammesso ai media spagnoli - Devi capire dove vuoi andare nella vita, poi dipende dagli accordi che raggiungi.Io ho una mente molto aperta. Questo è un business in cui si guadagna bene».