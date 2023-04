Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in crisi? «Lui è stufo, lei passa intere giornate a spendere soldi»

Tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez «c'è aria di crisi». A dispetto dei post sui social, nei quali sembrano ancora molto affiatati, in Portogallo sui siti e nei programmi gossip non si parla di altro. Secondo la trasmissione Noite das Estrelas, il campione e la modella sarebbero in un periodo di crisi. Il programma di gossip, che va in onda sul canale portoghese CMTV, ha ospitato lo psicologo Q

uintino Aries, che è sicuro: «I due sono vicini alla separazione». In effetti l'ultimo post pubblicato da Cristiano Ronaldo su Instagram insieme a Georgina è del giorno di San Valentino. Un dettaglio che in realtà non dovrebbe spaventare i fan della coppia: il profilo del campione portoghese è un vero e proprio strumento di lavoro che gli permette di fatturare milioni di euro ogni anno. Molto professionale, quindi, e poco "personale".

«Ecco i motivi della crisi tra Ronaldo e Georgina»

Secondo la testimonianza, il rapporti si è incrinato dopo l'uscita della serie Netflix "I'm Georgina". «Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente. Non fa altro che spendere, spendere e spendere. E, cosa peggiore di tutte, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace», ha spiegato il conduttore del programma di gossip. Anche il giornalista Léo Caeiro sostiene che la storia sia quasi al capolinea: «Lo dico da mesi. Non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che Cristiano Ronaldo è stufo di lei. Questa è la realtà. Continuo a dire che non ci saranno matrimoni. Stanno insieme per questioni di marketing».