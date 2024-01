Ronaldo infortunato, saltano due amichevoli in Cina: tifosi inferociti prendono d'assalto l'hotel dell'Al-Nassr

Una vera e propria rivolta ha avuto luogo nell'albergo che ospita la squadra dell'Al-Nassr, ad opera di una folla inferocita di tifosi cinesi. Il motivo? Il rinvio di due amichevoli che avrebbero consentito loro di assistere dal vivo alle giocate di Cristiano Ronaldo, maggiore attrazione del calcio asiatico e non solo.

Il rinvio

Erano attesissime le due amichevoli che il club saudita dell'Al-Nassr avrebbe dovuto disputare in Cina contro lo Shanghai Shenhua e lo Zhejiang FC. Il motivo di tanto entusiasmo era chiaramente la presenza del campione Cristiano Ronaldo, attaccante della squadra araba.

Le due partite sono state invece rinviate a causa del forfait dato dalla stella portoghese, fermo ai box a causa di un infortunio non meglio precisato. Ronaldo si è scusato pubblicamente per l'accaduto attraverso una conferenza stampa, nella quale, rammaricato per l'accaduto, ha spiegato che «nel calcio ci sono cose che non puoi controllare».

La reazione dei tifosi cinesi

L'assenza del campione ha portato le autorità competenti a decidere per il rinvio dei due match, nonostante i biglietti fossero andati esauriti in pochi minuti, proprio per evitare problemi di ordine pubblico dovuti alla mancata partecipazione di Ronaldo alla partita.

Come è possibile evincere da questo video, la decisione non è bastata ad evitare i disordini: la massa disordinata di tifosi cinesi ha fatto irruzione nell'hotel dell'Al-Nassr in segno di protesta.