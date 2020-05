Maria De Filippi a spasso con la mascherina insieme al suo cane, la bassotta Filippa

Il suo “Uomini e donne” ha ripreso a funzionare e come al solito gli impegni in tv per Maria De Filippi non mancano. Nonostante il tempo sia poco però la conduttrice non manca mai di portare a spasso il suo cane, una bassotta di nome Filippa.

Severa e austera sul piccolo schermo mentre conduce le sue trasmissioni, Maria è stata sorpresa da “Nuovo” mentre passeggia la sua amica a quatto zampe. Con la mascherina sul volto la coccola, le parla e poi la lascia libera per fare una breve passeggiata nel verde: “Maria mi ha telefonato nel 2016 per prendere un cane – ha raccontato alla rivista la proprietaria dell’allevamento da cui viene il bassotto della De Filippi – ma non l’ho riconosciuta dalla voce. Mi ha raccontato di aver preso un altro bassotto, Cassio, e che stava soffrendo molto.

Abbiamo parlato e, dopo qualche mese, mi ha richiamato la sua assistente per dirmi: “signora, che ha deciso? Lo vuole dare il cane a Maria De Filippi?” e così questo cucciola a tre mese è andata a vivere dalla conduttrice di “C’è posta per te”, da sempre innamorata degli animali”. A casa infatti Maria ha anche un gatto, Filippo, che però il marito Maurizio Costanzo tiene spesso nel suoi ufficio, proprio per la presenza dei cani.



