Barbara D'Urso , fuori programma a Pomeriggio 5 : «C'è qualcosa nel tuo camerino...». Lei resta allibita. Oggi, la conduttrice Mediaset ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Durante lo spazio dedicato al gossip, è arrivato qualcosa nel suo camerino. Ma andiamo con ordine.

Tra gli ospiti in collegamento di oggi, lo chef Andrea Mainardi che ha preparato in diretta i rigatoni alla carbonara. A fine ricetta, Barbara D'Urso ha commentato: «Che fame. Ma se per il mio compleanno non mi hai inviato la torta, figurati se adesso mi invii la carbonara». Mainardi però la soprende: «Manda qualcuno a vedere cosa c'è nel tuo camerino...».

La conduttrice resta senza parole: «Mi hai mandato la torta al limone e cioccolato bianco della scorsa puntata? Non ci credo». E invece è proprio così, poco fa Barbara D'Urso ha postato la story con tanto di torta. Buon appetito.

