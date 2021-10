Claudia Gerini e Massimo Giletti paparazzati di notte: la "strana coppia" insieme a Fontana di Trevi

Una romantica passeggiata nel centro di Roma con il tradizionale lancio della monetina nella Fontana di Trevi. Un classico quadretto per una coppia in visita nella città eterna che però ha come protagonista una "strana coppia" di vip, l’attrice Claudia Gerini e il conduttore di Non è l’Arena Massimo Giletti. Presto attorniati dai fan alla ricerca di un selfie con i due vip.

I due, secondo quanto riporta il settimanale Chi che li ha immortalati, hanno passato la mezzanotte insieme tra confidenze, sorrisi e selfie nello stesso luogo dove un anno e mezzo fa si erano visti nel ruolo di intervistatore lui e di intervistata lei. Ci sono andati in privato come due (single) che si conoscono bene. In amicizia quindi, anche vista la location scelta per l’incontro: uno tra i luoghi più noti e affollati della Capitale. Poco adatto per chi vuole far crescere una storia d'amore nell’ombra.

