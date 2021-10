Antonella Mosetti vive grazie ai social, anche quelli hot a pagamento: «Ci mangio e quando arriva il bonifico sono tanto contenta»

Quasi da non crederci eppure lei è serena e anzi racconta tutto senza ansie nè paure. Antonella Mosetti vive grazie al social ‘hot’ OnlyFans. Lo confessa candidamente a Chi. “Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta”, sottolinea la showgirl 46enne.

“Sono finalmente una donna risolta. Non sono nostalgica e sono arrivata alla consapevolezza che non bastano popolarità, soldi e lavoro per stare bene”, spiega l’ex ragazza di Non è la Rai al settimanale. Il futuro non la preoccupa affatto: “Non mi spaventa. Se non dovessero più chiamarmi in tv, potrei fare tranquillamente altre cose. Ho vissuto tre anni a Londra, sei mesi a Pechino. Ho mille contatti. Lavoro su Instagram, Tik Tok, OnlyFans”.

