Chiara Nasti festeggia il complimese di Thiago: «Ma che vita era senza di te?»

Chiara Nasti è da poco diventata mamma del suobambino Thiago, avuto dal compagno Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio. L'influencer questa mattina, venerdì 16 dicembre, ha postato delle dolci storie festeggiando il complimese del piccolo. La modella ha anche scritto: «Che vita era senza di te».

Cuore di mamma

In passato Chiara Nasti aveva dichiarato che non sarebbe mai stata una di quelle mamme ossessionate dai propri figli. Sembra che da quando sia nato il suo bambino Thiago, si sia ricreduta.

L'influencer condivide moltissimi scatti con il figlio che oggi compie il primo mese di vita. Chiara lo ama alla follia e ha dichiarato che per il momento non vuole babysitter se non l'aiuto della mamma Gabriella.

Le storie su Instagram

Chiara Nasti parla spesso del periodo della gravidanza e di come abbia vissuto il naturale cambiamento del proprio corpo.

Risponde a molte domande delle sue follower (molto spesso sollevando polemiche), e racconta di come non sia per nulla semplice badare a un neonato.