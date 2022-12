Chiara Nasti, l'odore del suo bambino come una droga: «Lo amo»

Chiara Nasti è diventata mamma da poche settimane e se qualche anno fa sui social scriveva che non sarebbe mai stata una di quelle mamme che parlava e postava solo foto dei figli, ma pare si sia ricreduta. L'influencer non riesce a staccarsi un attimo dal suo bambino Thiago che per lei è come una droga.

L'odore dei neonati

Chiara Nasti dai post aggressivi che la ritraevano con minigonne, stivaloni e macchine fucsia, è passata a pubblicare solo foto che la ritraggono con Thiago, il suo bambino nato dalla relazione con Mattia Zaccagni.

La modella parla spesso del figlio nelle proprie storie su Instagram e nell'ultima, postata qualche ora fa, descrive l'odore del neonato come una droga.

Il valore della famiglia

Nonostante Chiara Nasti sia una delle influencer più appariscenti di Instagram, ha sempre dichiarato di avere bene in mente i veri valori della vita.

La famiglia è per lei fondamentale e lo è diventata ancora di più dopo la nascita del suo bambino Thiago. Inoltre il prossimo anno l'influencer e il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, convoleranno a nozze a Roma.