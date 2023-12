Chiara Ferragni, il ritorno a casa dall'India è con sorpresa: l'abbraccio a Leone e Vittoria e Paloma

Chiara Ferragni, nei giorni scorsi, è stata in India con alcuni amici. Nel Paese asiatico, ha visitato diverse città e ha scattato foto con outfit colorati casual, ma anche eleganti, che hanno lasciato a bocca aperta i suoi fan. L'influencer, prima di partire, aveva rivelato ai suoi milioni di follower che visitare l'India era sempre stato uno dei suoi sogni e, finalmente ora, l'ha realizzato. I suoi bambini, però, Leone e Vittoria, le sono mancati moltissimo e, nelle scorse ore, li ha riabbracciati.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui riabbraccia i suoi piccoli Leone e Vittoria. L'influencer, appena tornata da un viaggio in India, è molto sorridente e felice di avere rivisto i bambini che, insieme a Fedez, le sono mancati molto. A corredo della foto ha scritto: «Home», con un cuore rosa. In questi giorni, comunque, si sono divertiti tanto anche con il papà: hanno osservato bene tutti i particolari del villaggio di Natale costruito in casa, sono stati allo stadio e hanno giocato con Paloma.

Da quando nella vita di Chiara ci sono Leone e Vittoria, l'influencer ha dichiarato che non effettua più lunghissimi viaggi ma che cerca di tornare a casa da loro il prima possibile.

Il viaggio in India di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha visitato diverse città dell'India e ha anche partecipato a eventi lussuosi, ovviamente, ha pubblicato tutto su Instagram dove è stata anche molto criticata.

Ciò che gli utenti le hanno recriminato è di non avere visitato "la vera India" che sarebbe tutto fuorché quella che ha mostrato lei.