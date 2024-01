Chiara Ferragni e Fedez, è crisi? Lei sarebbe furiosa per le storie di lui contro i giornalisti. «In casa c'è una grossa frizione»

La crisi commerciale per il brand di Chiara Ferragni è grande, ma quella familiare potrebbe diventarlo ancora di più. L'aria in casa Ferragnez pare infatti molto burrascosa. Dopo il caso del pandoro Balocco per cui la Ferragni è indagata per truffa, le strategie utilizzate dalla coppia sono infatti molti diverse. Lei è riapparsa sui social con aria candida condividendo foto di figli, senza mai più accennare alla bufera che l'ha coinvolta. Lui, invece, che se ne va in giro solo soletto a spasso con il suo cane Paloma, ha deciso di reagire ma i suoi interventi - non proprio pacati sui social - non sono piaciuti nè a Chiara, nè al team di esperti che sta provando a risollevare l'immagine dell'influencer.

La crisi tra i due

Nell'enorme attico di City Life nel quale i due sono andati a vivere pochi giorni prima della grande crisi ci sarebbe molto nervosismo.

All'influencer e al suo team di legali e di comunicatori, assunti per gestire il momento difficile di Ferragni non è proprio piaciuto l'intervento a gamba tesa di Fedez contro i giornalisti che, da giorni, stazionano sotto la loro abitazione. A svelarlo è Selvaggia Lucarelli, proprio colei che aveva aperto il vaso «di pandoro», raccontando i dubbi sull'operazione molto prima che intervenissero l'Antitrust e la procura. «In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti», scrive Lucarelli nelle sue stories. «Questo avrebbe creato una frizione grossa tra i due».

L'attacco di Fedez a Myrta Merlino

Pare infatti che questo scambio di battute (proseguito con Fedez che spiegava alla conduttrice che il successo suo e di sua moglie non era dovuto alla tv, bensì al web) non sia molto piaciuto a Chiara Ferragni, né al team di legali e specialisti della comunicazione che la stanno seguendo in questo periodo delicato. In effetti, le stories di Fedez non andavano nella stessa direzione intrapresa da Chiara, che pare optare per una comunicazione più soft, dove si scusa e attende serena il corso degli eventi. E forse, in un momento sicuramente delicato, è anche l'atteggiamento migliore e più opportuno da tenere. In una storia pubblicata su Instagram, il rapper - recandosi in auto verso il suo nuovo super attico a Milano - inquadrando i cronisti appostati aveva commentato in maniera sarcastica: «Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente. Guardali. Mio Dio, le priorità dell'informazione italiana». e poi aveva attaccato anche Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, che avrebbe mandato dei giornalisti a seguire la vicenda. «Ormai Paloma è diventata una star perché Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista piantonato davanti casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma...».

La replica della Merlino

In diretta Myrta Merlino aveva poi replicato a Fedez, facendogli notare che l'attenzione dei media - che tanto ha sfruttato negli anni - arriva sia nella buona che nella cattiva sorte. Il rapper aveva quindi impugnato di nuovo lo smartphone rispondendo: «Sei liberissima di venire sotto casa mia, come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell'informazione italiana in questo momento, che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni. A me questa retorica del "siete diventati famosi attraverso i mass media" non piace, perché noi lo siamo diventati con il nostro ditino e il nostro telefonino. E io credo che parte del fastidio che vi diamo è proprio questo». Ed è forse questo il motivo per il quale quelle storie pare siano state cancellate anzitempo da Fedez, anche se ormai il danno era fatto. "Che sia vero o no, se in questo momento non c'è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta", ha concluso Lucarelli