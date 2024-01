Chiara Ferragni, la Milano Fashion Week apre senza di lei: «Assente alla sfilata di Gucci, ci era sempre andata»

La bufera del pandoro-gate si fa sentire. Chiara Ferragni, attesa alla sfilata di Gucci che oggi apre il calendario della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni maschili per il prossimo autunno-inverno, non c'era: quell'appuntamento, un must per gli addetti ai lavori, Chiara in condizioni normali non lo avrebbe mai mancato, e invece non è stata avvistata.

Chiara Ferragni assente

L’influencer, habitué alle sfilate della griffe della doppia G, non ha varcato la soglia della location dello show, in via Enrico Cosenz. Nel settembre scorso, Ferragni aveva invece preso parte con il marito Fedez, la madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca al debutto creativo del nuovo stilista di Gucci, Sabato De Sarno.