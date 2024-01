Ferragni, l'indiscrezione di Gabriele Parpiglia: «Cosa è successo alla sorella Francesca»

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia a Rtl 102.5, la sorella di Chiara Ferragni, Francesca, avrebbe subito delle conseguenze lavorative a causa del Pandoro-gate. Facendo un passo indietro: l'imprenditrice è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della procura di Milano con al centro il caso del pandoro Pink Christmas prodotto da Balocco. Tale indiscrezione è stata decisa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco.

Tuttavia, nelle ultime ore Gabriele Parpiglia ha lanciato un'altra indiscrezione che riguarda le difficoltà e le conseguenze che la famiglia Ferragni starebbe affrontando a seguito del Pandoro-gate. Più tra tutte Francesca Ferragni.

Le parole di Gabriele Parpiglia

Conseguenze che non si limiterebbero alla sfera pubblica ma si estendono anche a quella privata. «Diamo questa notizia che è esclusiva ma bruttissima - secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia in diretta radio a Rtl 102.5 -.

Francesca Ferragni, sorella di Chiara fa la dentista e ha studiato per fare la dentista e lavorava in uno studio. Ma succede che il titolare, c'erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al pandoro-gate si riversa inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia. Ferragni è stata mandata via, sospesa un mese. Però credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro».