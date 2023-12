Chiara Ferragni, la sorella Valentina festeggia il compleanno (a casa) ma di lei non c'è traccia. Profilo basso per tutta la famiglia

Il silenzio social di Chiara Ferragni continua anche in occasione del compleanno della sorella Valentina Ferragni, che ha deciso di festeggiare tenendo un profilo basso quest'anno. Sarà che sono i 31 anni e di solito sono i 30 che si festeggiano in grande, sarà la bufera mediatica che ha travolto non solo l'imprenditrice digitale, ma anche tutta la sua famiglia, sorelle comprese, ma quest'anno in casa Ferragnez e parenti, le feste sono state molto sobrie e riservate.

Il compleanno in casa

Valentina Ferragni ha voluto festeggiare il suo compleanno con una cena a casa sua, insieme agli amici più stretti e al fidanzato Matteo Napoletano, tornato in Italia per trascorrere il Natale e il Capodanno in famiglia, tra cui anche la sua fidanzata. Di Chiara Ferragni nessuna traccia dalle storie Instagram degli invitati e della festeggiata, sembra proprio non essere stata presente. Fedez, dal suo canto, ieri sera ha condiviso alcune storie insieme ai bambini, Leone e Vittoria, e alla cagnolina Paloma a casa, nessun riferimento a feste di compleanno e a Chiara. Francesca Ferragni, l'altra sorella, si trova in montagna sulla neve insieme al marito Ricky e al figlio Edoardo e si è limitata a commentare con un semplice «Auguri Vale bella».

Che cosa sta succedendo in casa Ferragni?