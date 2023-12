Chiara Ferragni e Fedez, l'impero social si sgretola: persi 240 mila follower dopo il caso Balocco

Un Natale e Capodanno diversi per Chiara Ferragni e Fedez, spariti dai radar e alle prese con una fuga di massa dai social. Dopo l'avvistamento a Parco Sempione con i figli, di lei nessuna traccia, neanche sulle stories Instagram del marito che ha ripreso a postare come se nulla fosse accaduto. La maxi multa dell'Antitrust e le quattro inchieste aperte sul suo conto: la fine del 2023 è sicuramente il periodo più buio per i Ferragnez.

L'impero social si sgretola

L'impero social della coppia si sgretola. Il motivo? Secondo l'Antitrust ha ingannato le persone facendo credere che parte dei proventi degli acquisti dei dolci sarebbero andati in beneficenza. Da quel 15 dicembre la sua credibilità è in caduta libera. Il caso Balocco, come rivela FanPage Karma e YouTrend, ha fatto perdere a Ferragni 157 mila follower su Instagram nelle ultime due settimane (i suoi follower sul social sono 29,5 milioni). Nel medesimo periodo anche il marito, Fedez, ha subìto una simile perdita di follower, sebbene non sia personalmente coinvolto nel caso. Il rapper ha perso circa 81 mila follower su Instagram (può vantare 14,8 milioni di follower). Circa 240mila in tutto.

Le multe e le inchieste

Ma cosa è successo? Le aziende Fenice e TBS Crew, che gestiscono i brand e i diritti di Chiara Ferragni, insieme a Balocco, avrebbero sponsorizzato il pandoro “Pink Christmas” facendo credere agli acquirenti che una parte dei soldi andasse all'ospedale di Torino per sostenere la ricerca su due tipi di cancro e comprare una nuova macchina. In realtà, Balocco aveva già donato soldi all'ospedale a maggio 2022, molto prima del Natale.

Le aziende di Ferragni, pur avendo guadagnato 1 milione di euro dalla sponsorizzazione non donarono nulla. Per questo motivo, è arrivata la sanzione dell'Antitrust comminando una multa da un milione di euro. A tutto questo si aggiunge anche la denuncia del Codacons per truffa aggravata ai danni dei consumatori chiedendo l'intervento della Guardia di Finanza. E poi si aggiunge anche il caso delle uova di Pasqua brandizzate per Dolci Preziosi. Le donazioni in questo caso furono di 36mila euro ma Ferragni avrebbe incassato più di un milione di euro.

Ferragni mobilita gli avvocati

Intanto, i brand di moda cominciano a mollare Ferragni, primo tra tutti Safilo.

Il marchio di occhiali ha deciso di interrompere la collaborazione con l'influencer. La paura che questo primo contratto saltato possa avere un effetto a catena, starebbe spingendo l'influencer, rivela La Stampa, ad agire per vie legali con due studi legali e una top agenzia di comunicazione. L'incarico? Arginare i danni e risollevare l'immagine dell'imprenditrice.