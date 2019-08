La principessina Charlotte è incontenibile: mamma Kate non riesce a fermarla

di Michela Poi

Principessa sì, ma non troppo. Il gesto di, la figlia più piccola del duca e la duchessa di Cambridge, William Kate Middleton , ha fatto scoppiare in una risata fragorosa parenti, amici e giornalisti.La bimba, 4 anni, era con i genitori e il fratello George a vedere la tradizionale, regata di beneficenza che si tiene a Cowes, sulla costa nord dell'Isola di Wight, a sud dell' Inghilterra Di fronte a un'orda affamata di giornalisti e all'invito della madre a salutare educatamente, la principessina non ha perso occasione per mostrare il suo lato meno "principesco". Prima un po' indecisa, poi più sicura del suo intento, ha tirato fuori la lingua.Una smorfia inaspettata che ha fatto scoppiare a ridere tutti - Kate compresa - e che è stata ripresa e fotografata. Le immagini del gesto hanno fatto immediatamente il giro del web.