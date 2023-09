Cattelan si vendica in diretta di Belen: «Ha detto che non sta bene. Se era un problema che si poteva risolvere con l'alcol poteva venire qui»

Belen e Cattelan, il matrimonio non s'ha da fare. Per la seconda volta (dice il conduttore) la showgirl dà buca al suo show e lui ora decide di vendicarsi in diretta. La Rodriguez era stata annunciata la scorsa settimana tra gli ospiti della prima che è andata in onda ieri sera di Stasera C'è Cattelan, poi tutto è cambia e Belen dà forfait. Alessandro Cattelan durante la conferenza stampa ci ha tenuto a spiegare quanto successo. Non pago però ha voluto riprendere l'argomento anche ieri in diretta, con un monologo molto pungente.

Beln dà buca a Cattelan e lui si vendica in diretta

«Stasera avremo Annalisa, Tedua e poi ovviamente sarà qui con noi Belen! No, non c’è è andata via.

«Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto “Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti”. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto “perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto”». E invece niente è perfetto.

Il motivo del forfait

«Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stai bene, non riusciva a venire questa sera». E poi Ale con un'abilità alla Robin Hood sfodera tutte le frecce che ha nel suo arco. «Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’asl, mi sembra l’asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore».

La frecciatina

E poi svela le domande che le avrebbe fatto: «Avevamo già iniziato a lavorare alla sua ospitata e quindi ecco le domande che le avrei fatto: Cos’hai guardato in tv stasera? Ora che non sei più a Mediaset verrai in Rai? In questo momento in cui i tassi di interesse si alzano così tanto, consigli il tasso fisso o variabile? Hai fatto pace con Maddalena Corvaglia? Era la Canalis questa? Chi tra gli ospiti di questa sera di Belve butteresti giù dalla torre? Posizione preferita nel tirare il pacco ai miei programmi? Perché è già la seconda volta che succede».