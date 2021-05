Bobo Vieri, battaglia legale tra la sorella Veronica e Belen: ecco cosa è successo

Cosa succede tra Veronica Vieri e Belen? Nel corso di Ogni Mattina su TV8, il giornalista esperto di gossip, Santo Pirotta ha rivelato che tra la sorella di Bobone e la modella argentina ci sarebbe in corso una battaglia legale per plagio. Veronica, seguendo le orme di suo fratello Christian, da qualche anno ormai ha deciso di buttarsi nella moda. La linea da lei disegnata, che ha chiamato Rock ‘n Lullaby (ninna nanna rock), è dedicata interamente agli abiti per bambina. E Belen tra poco diventerà nuovamente mamma, per la seconda volta.

Cosa è successo

Pirotta ha raccontato che «Veronica ha lanciato una linea di tute e ne ha spedita una a Belen che l’ha pubblicizzata sui social». E fin qui non ci sarebbe nulla di male, anzi un bel regalo da parte della modella argentina seguita su Instagram da 10 milioni di follower.«Il guaio - sempre secondo il giornalista - è che pure la showgirl argentina ha deciso di lanciare una linea di tute e Veronica non l’ha presa molto bene, pare che sia già passata alle vie legali per ottenere un risarcimento per plagio...».

