Can Yaman snobba le fan sotto casa, il video infiamma i social: «E' un maleducato»

Can Yaman è l'uomo del momento in tv e nel gossip. Ha molti progetti professionali e la relazione con Diletta Leotta prosegue a gonfie vele, nonostante ci siano alcuni che dubitano sulla sua autenticità. In queste ore è al centro di una polemica per aver "snobbato" le fan appostate sotto casa sua. Il video dell'attore turco che esce dal portone ed entra in macchina senza salutare ha fatto il giro del web e indignato i followers. In sua difesa su Twitter è nato l'hastag "respectforcanyaman".

Can Yaman, il video in cui non saluta le fan

Probabilmente esausto per essere sempre sotto i riflettori, non ha regalato neanche un sorriso alle fan. Quella che per alcuni è stata una mancanza di rispetto ha subito fatto il giro del web. C’è chi attacca il protagonista di DayDreamer in modo molto pesante. "L'investigatore social" Alessandro Rosica è durissimo: «Dovresti baciare dove cammini, dovresti ringraziare tutti gli italiani che nonostante i vostri teatrini, ancora ti seguono. Almeno un sorriso o magari un saluto , sarebbe comunque niente, in confronto alle porcate che tu e diletta state facendo... capisco che tu sia nervoso ma di certo non abbiamo scelto noi questo circo per te, hai voluto la bicicletta??? E pedala!!! Ma porta rispetto a chi ti ha sempre accolto amorevolmente in questo paese , perché caro Can, ricorda una cosa, a salire ci vuole tanto, a scendere ci vuole un attimo... accetta la verità da un tuo grande ammiratore».

Can Yaman, la polemica

Molte fan però si sono schierate con l'attore spiegando che bisogna avere rispetto per la privacy delle persone e che non è normale appostarsi sotto casa. Can ha sempre salutato le sue fan, a gennaio è stato anche multato per averle accontentate ed essere sceso in strada per selfie e autografi. L'accusa era di aver creato assembramenti. Intanto sul web si discute.

