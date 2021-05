Mara Venier fa la madrina al battesimo: ecco chi è la conduttrice neo mamma di cui è grande amica

Giorni speciali, molto speciali. Domani compirà un anno con il battesimo che è arrivato pochi giorni prima del completanno. Eleonora Daniele battezza la figlia Carlotta. Non è una sorpresa, lo ha rivelato da tempo, la madrina della bimba è Mara Venier. Cauda Covid la cerimonia è slittata qualche mese: doveva essere lo scorso autunno, ma la situazione sanitaria in Italia ha costretto a posticipare l’evento: finalmente in grande giorno è arrivato e tutti brindano felici.

Come detto Carlotta domani compirà un anno, il suo battesimo arriva qualche giorno prima del compleanno e rende raggiante la mamma, 44enne, e il papà, Giulio Tassoni, che siedono a un tavolo esterno della suggestiva Terrazza Borromini a Roma insieme a Mara Venier e il marito, Nicola Carraro. «Stamattina battesimo di Carlotta, grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia… emozionata per essere la madrina… evviva Carlotta, evviva la vita», ha scritto la presentatrice di Domenica In commossa.

