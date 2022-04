Belen, il figlio Santiago compie 9 anni: la festa con gli amici e gli auguri «speciali» della mamma

Compleanno in compagnia. Il piccolo Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino, compie 9 anni. La showgirl argentina ha pubblicato una serie di stories Instagram in cui mostra il figlio giocare con i suoi amici saltando su tappeti elastici, arrampicandosi su materassi, divertito e spensierato. «Auguri figlio mio» scrive Belen sotto la prima story in cui mostra l'invito alla festa di compleanno su cui è scritto: "Tanti amici e tanti momenti felici in questo giorno speciale: Buon compeanno".

Il piccolo Santi, ormai, è noto al pubblico grazie ai numerosi scatti fotografici e video in cui i genitori l'hanno mostrato sui social sin dalla nascita. Non sono mancati gli auguri da tutti i membri della sua famiglia, anche se non ci sono ancora quelli attesissimi del padre Stefano De Martino. «Buon compleanno al dolce e affettuoso nipote!» ha scritto Veronica Cozzani, mamma di Belen, che augura il meglio al suo primo nipotino. «Ti auguro un mondo di cose belle che puoi fare!».

