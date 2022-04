Serena Enardu, ancora problemi di salute: paura per l'ex tronista. Cosa è successo

Ancora problemi di salute per Serena Enardu, l'ex tronista di Uomini e donne. «Giovedì notte sono stata male, sono svenuta nuovamente. Ora mi sento meglio ma molto debole. Grazie ancora agli operatori dell’ambulanza, a Elga, che ha rischiato l’infarto, a Tommy che è stato il primo a soccorrermi e a mamma che si è precipitata senza lasciarmi mai un secondo». Queste le parole che l'Influencer ha scritto in una story Instagram per comunicare ai fan cosa è successo.

APPROFONDIMENTI IL DEBUTTO Enrico Papi, Big Show e polemiche: il pubblico ha visto un dettaglio...

«Grazie a tutti di cuore. Non preoccupatevi, mi riprendo e torno più forte di prima» rassicura Serena.

Da quanto ha scritto, l'ex di Pago sarebbe stata soccorsa dal figlio Tommaso, che ha subito provveduto a prestare soccorso, oltre ad avvertire gli altri parenti stretti. Subito dopo sono intervenute anche la madre dell’ex tronista e sua sorella gemella Elga, che hanno chiamato un'ambulanza.

Soltanto due mesi fa, l’ex compagna di Pago è stata protagonista di un episodio simile: spossatezza e debolezza l'hanno costretta ad un ricovero all’ospedale. Nei giorni precedenti allo svenimento,l'influencer aveva lamentato dolori e stanchezza che, secondo lei, erano legati al vaccino anti Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA