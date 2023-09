Belen, la confessione dell'amico: «Mi ha voltato le spalle, le ho fatto una cortesia che mi si è rigirata contro»

Belen è tornata sui social dopo aver trascorso alcuni giorni lontano dal telefono, detox totale da Instagram, per godersi una settimana con la sua famiglia, Elio Lorenzoni e festeggiare al meglio il suo compleanno. Il suo ritorno ha destato non poche preoccupazioni perché è apparsa molto dimagrita. La showgirl argentina aveva già rivelato ai fan di aver perso oltre 7 chili e di non essere un momento facile per lei, dalla separazione con Stefano De Martino, avvenuta a inizio estate.

Il suo ritorno, invece, in televisione, sembra essere ancora incerto.

Per adesso ci sarebbe una possibile ospitata a Domenica In, da Mara Venier, ma non è ancora nulla di confermato. Un suo amico della televisione, tuttavia, ha voluto raccontare del suo allontanamento e alcuni dissapori con Belen a causa di «favori che poi si sono rigirati contro».

Di chi si tratta?

La confessione di Gabriele Parpiglia

«Un posto in paradiso mi spetta perché in televisione ho aiutato tantissime persone. Poi va beh, l’elenco di chi ti ha voltato le spalle è infinito, da Belen a Pio & Amedeo. Finiamo domani se te li dico tutti. Poi però io gli faccio il c*lo in tribunale, non è che mi fermo eh. Sono una persona molto attenta alle spese, ma su tre cose non risparmio mai: avvocato, medicine, viaggi. Belen non la sento da quando le ho fatto una cortesia e poi questa cortesia mi si è rigirata contro. E alla fine mi sono girato io. Non me ne frega niente, è come un puzzle. Quando ti rivedi saluti, baci, tutto come prima. Ma l’amicizia è un’altra cosa. L’amicizia è proprio una parola che non deve essere affiancata al mondo dello spettacolo», ha rivelato Gabriele Parpiglia, autore e produttore di programmi televisivi, in una recente intervista. Di che cortesia si potrebbe mai trattare?