«Belen in clinica a Padova», l'avvistamento e le prime indiscrezioni dopo il silenzio social

«Belen in clinica a Padova»: l'avvistamento sarebbe avvenuto pochi giorni fa. La showgirl, infatti, secondo la ricostruzione delle prime indiscrezioni, sembra che sia stata vista entrare in una nota clinica privata padovana. La clinica, contattata dal Gazzettino, non ha né confermato né smentito: «Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti». Ma c'è chi giura di aver visto la showgirl entrare nella clinica.



Belen, il silenzio sulla sua vita privata

Da oltre due settimane, la conduttrice non compare sui social se non per motivi lavorativi.

Non è chiaro il motivo per cui Belen Rodriguez sia stata in una clinica a Padova.

Santiago e Luna Marì con i papà

Perché Padova

Al momento, sembra che la showgirl argentina stia vivendo un momento particolarmente difficile dal punto di vista personale. Questa situazione l'ha portata a prendere la decisione di trasferirsi da Milano a Brescia. La notizia del suo trasferimento ha scatenato una serie di reazioni sui social, soprattutto da parte di coloro che chiedono dettagli riguardo ai suoi figli, Santiago e Luna Marí.I figli della showgirl, infatti, sono stati avvistati con i rispettivi papà. La preoccupazione dei fan è alle stelle. Si chiedono cosa stia accadendo e perché Santiago è con Stefano De Martino e Luna Marì, invece, con Antonino Spinalbese. I piccoli, rispettivamente di 10 e 2 anni, sono lontani da mamma Belen e non è chiaro da quanto tempo.Belen ha partorito Luna Marì in una sala operatoria della Clinica ostetrica ginecologica dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova. Molto fitta la cortina di privacy alzata attorno a genitori e bimba, con la clinica che è diventata un vero e proprio bunker, in quella notte tra l'11 e il 12 luglio 2021.