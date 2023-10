Alessia Marcuzzi pronta per Boomerissima: «Prime prove». La coreografia in leggings e canottiera

Alessia Marcuzzi, ex padrona di casa de Le Iene, ha lasciato due anni fa Mediaset in cerca di un nuovo inizio: si è presa del tempo, ha traslocato in Rai, e una volta giunta sotto il cavallo di Viale Mazzini ha voluto sperimentare e fare quello che non aveva mai osato fare grazie a Boomerissima. Con il nuovo programma televisivo la con conduttrice ha messo un punto e a capo con il mondo del reality. Ed è proprio proprio nelle ultime ore, che Alessia Marcuzzi ha condiviso nelle sue Instagram stories un video che non è passato inosservato ai suoi fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Prime prove».

Quando inizia Boomerissima

Sono queste le parole che Alessia Marcuzzi ha scritto a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories mentre si mostra mentre indossa una canotta bianca e un paio di leggings viola durante le prime prove di Boomerissima. In sua compagnia c'è Luca Tommassini, coreografo e direttore artistico e il ballerino Angelo Recchia. La showgirl sta provando insieme al ballerino la coreografia di "The Time of my life", ossia il famosissimo ballo di Dirty Dancing.

Il countdown sta per scadere poiché a breve Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi tornerà in televisione. La seconda edizione di Boomerissima si terrà in prima serata su Rai 2 e si partirà da martedì 31 ottobre.