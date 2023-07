Aurora Ramazzotti e la «vita da mamma», il doppio schermo mentre il piccolo Cesare dorme

L'esperienza insegna... in tutti i campi. A saperlo bene è Aurora Ramazzotti che continua a sperimentare per cercare di migliorare come neo mamma. E proprio nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, nonostante si trovi in vacanza in Sardegna con tutta la sua famiglia, ha condiviso nelle sue Instagram stories la foto di un tenero momento con il piccolo Cesare che rispecchia la tipica routine e «vita di una mamma». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Inclusa naturalmente in questa vacanza in Sardegna, oltre a Goffredo Cerza, anche nonna Michelle (o meglio "mamma al cubo" come ha scherzosamente chiesto di essere chiamata) e il miglior amico della figlia di Eros Ramazzotti, Tommaso Zorzi nell’inedito ruolo di zio che però, nelle ultime ore, è dovuto tornare a Milano.

Una vacanza tutta da vivere (e condividere). E infatti, il tenero scatto che Aurora Ramazzotti ha condiviso nelle sue Instagram stories non è passato inosservato ai fan. «Mom life», ha scritto Aurora a corredo della foto. L'immagine presenta la figlia di Michelle Hunziker e Eros sdraiata sul divano a guardare la televisione ma con in mano un monitor che sorveglia il piccolo Cesare mentre dorme. Tipico delle mamme.

D'altronde solo una mamma può capire...