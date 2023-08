Aurora Ramazzotti in vacanza e quel vizio del fumo che scatena i fan: «Non riesce a smettere»

Aurora Ramazzotti è partita ieri per una nuova avventura: dalle spiagge della Sardegna, è atterrata a quelle della Sicilia e lo spettacolo che si è trovata di fronte è stato incredibile. Questa mattina la figlia di Michelle Hunziker ha fatto colazione in compagnia di un personaggio storico dell'isola: l'Etna. Il vulcano si è presentato in forma smagliante, sveglio e fumante. Tuttavia, un commento molto strano ha catturato l'attenzione dei fan che si sono scatenati. Tale commento diceva: «Ha il vizio del fumo, non riesce a smettere». Aurora Ramazzotti ha il vizio del fumo? Andiamolo a scoprire insieme

Aurora Ramazzotti fuma?

Aurora Ramazzotti ha il vizio del fumo? Fino a qualche anno fa era risaputo che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti fosse solita fumare le sigarette, ma questo era prima della sua svolta fitness e salutare, ma soprattutto prima di rimanere incinta di Cesare.

Infatti, durante la gravidanza, la futura mamma deve limitare al minimo, se non eliminare, il consumo di alcol e il fumo. Cosa che sicuramente Aurora Ramazzotti sapeva. Allora a cosa faceva riferimento quel commento? Aurora si trova a Taormina dove ha condiviso con i follower la foto dell'Etna fumante e, proprio in riferimento al vulcano, la follower le ha scritto «Ha il vizio del fumo, non riesce a smettere». La showgirl le ha commentato «Infatti, è difficile». Probabilmente, la ragazza ha fatto riferimento anche al suo periodo in cui ha dovuto smettere di fumare ed ha compreso la difficoltà. Per adesso non si sa se "Auri" sia tornata a fumare o meno, però sulle sue storie Instagram e nelle varie foto dove è stata paparazzata, non sono apparse nè sigarette elettriche, nè sigarette normali, segno che, forse, lei ha abbandonato del tutto il fumo.