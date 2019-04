Asia Argento: «Devo mantenere i figli. Raccontare ca*** miei in tv per soldi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ultimein tv disono state dettate da esigenze economiche. Non è stato un periodo facile ultimamente per, coinvolta nel #metoo e allontanata dalla poltrona di XFactor a seguito delle accuse del collega Jimmy Bennett. L'attrice negli ultimi tempi è stata ospite in alcuni programmi per raccontare le sue vicende. E sembra che tutto questo non l'abbia certamente fatta contenta.Come confessato a “Rolling Stones”, lei è stata sempre lontano dei riflettori (“Cosa che io, assolutamente, non cerco. Sono lontana dai pettegolezzi e dalla mondanità. E’ andata così, l’universo voleva che andasse così”), ma le esigenze economiche l’hanno portata in tv: “Mi hanno pagato tanto, amico mio. Come potevo sopravvivere, come mamma single di due figli, che mantengo da sola, avendo perso il lavoro, perché l’ho perso, e senza prospettive, sola al mondo?”.Essere figlia dinon l’aiuta dal punto di vista economico: “La gente pensa solo al fatto che sono figlia di Dario Argento, ma mio padre è un regista e ha fatto film di genere. Io sono cresciuta nella stessa stanza da letto con le mie due sorelle, mio padre non mi ha mai aiutata. Sono andata a vivere da sola, a diciotto anni, e mi sono sempre mantenuta autonomamente. Non è facile. Quindi, se l’unico introito che potevo avere era andare in tv a raccontare i cazz* miei, non ho nessun orgoglio in questo. Per mantenere la mia famiglia ho fatto di tutto, in questi anni”.Quella che cerca però non è il denaro, a cui è disinteressata: “L’importante è mantenere i miei figli. Quindi ho partecipato a queste trasmissioni per questo motivo, fratello, non te lo nego. Altrimenti non ci sarei mai andata in vita mia”.