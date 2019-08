Anna Tatangelo al mare fa impazzire il web, poi appello ai fan: «Per favore...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anna Tatangelo più sexy che mai: felice e sorridente, la cantante ciociara si gode giorni di relax al mare, tra spiagge e giri in barca. L'ultima foto postata su Instagram ha fatto impazzire i tanti fan della 32enne compagna di Gigi D'Alessio.Tra complimenti sinceri e battute un po' spinte, lo scatto diin barca ha conquistato tutti. Rispondendo alla domanda di una follower, però, la cantante ha deciso di chiedere un favore ai fan, lanciando un appello. «Ho visto su un sito che sponsorizzi un prodotto per dimagrire. Prima di comprarlo, vorrei sapere se è vero, grazie», chiede un'utente., evidentemente poco felice di vedere il suo nome indebitamente associato ad una potenziale truffa, non esita a rispondere così: «No, sono profili con informazioni false! Per favore, segnalateli!».