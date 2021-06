Andrea Mainardi per la seconda volta papà: la moglie Anna Tripoli è incinta. E' in arrivo un maschietto

Se ne parlava molto di più di lui due anni fa ma sta tornando a far parlare di se. Non per le battute al Grande Fratello Vip quando partecipò all'edizione 2018 ma per un dolce arrivo ormai alle porte.

Andrea Mainardi sarà infatti papà bis: la moglie Anna Tripoli è incinta. Lo chef 37enne, ex protagonista del GF Vip nel 2018, padre di Michelle, nata 13 anni fa dal suo primo matrimonio, ha una seconda cicogna in arrivo: l’annuncio della sua dolce metà, con cui è andato a nozze il 12 ottobre 2019, è sotto certi aspetti emozionante. La 37enne, bellissima col pancione, sul social svela anche il sesso del bebè: è in arrivo un maschietto.

Anna invece diventerà mamma per la prima volta. La sua gioia per l’arrivo del bebè è irrefrenabile. Condivide con i follower uno scatto realizzato da Nicolò Brunelli in cui Mainardi le bacia il ventre arrotondato.

