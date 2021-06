Ben Affleck e Jennifer Lopez ora fanno sul serio: nuovi incontri galanti a Hollywood

Stavolta fanno sul serio. Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno ricominciato a frequentarsi, e le nuove foto diffuse dai giornali americani non lasciano dubbi: l’appuntamento galante a cena è stato galeotto, e le due star ormai non cercano neanche di nascondersi ai paparazzi. Colti in atteggiamenti affettuosi, abbracciati, mano nella mano: i “Bennifer” sono stati visti da Pendry, un ristorante alla moda di Hollywood, e le tenerezze sarebbero continuate in seguito, in un albergo, dove è stato notato il grande affiatamento della coppia.

Dopo il bacio “spiato” in palestra, e la vacanza in Montana, nell’esclusivo Yellowstone Club, dove la loro intesa è stata notata, tra un bagno in piscina e una sosta nel centro benessere, le notizie che filtrano dagli amici della coppia fanno ben sperare i fan.

E pensare che Ben e Jennifer si erano conosciuti sul set del film “Amore estremo - Tough Love” (“Gigli”, 2003) e sono stati una coppia dal 2002 al 2004: erano sul punto di sposarsi, ma il matrimonio fu cancellato a soli quattro giorni dalla cerimonia. Da allora sono rimasti buoni amici. In questi giorni lei, che sta lavorando lontano dalla West Coast per lavoro, ha voluto passare del tempo con Affleck.

Il settimanale “People” conferma che i due - 48 anni lui e 51 lei - sembrano ora pronti a parlare di un futuro insieme.

