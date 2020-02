Andrea Iannone e Giulia De Lellis, niente più foto sui social: c'è il veto, ecco perchè

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sempre meno social. I fan della coppia, già da tempo, hanno notato che i due appaiono molto di meno insieme su Instagram. Da quando il loro amore è sbocciato la coppia è stata da sempre felice di condividere i loro momenti sui social network, ma dopo le accuse di doping a carico di Iannone qualcosa è cambiato.

In molti hanno subito parlato di una crisi, ma la verità di cosa sta accadendo è stata spiegata dal settimanale Chi. Nel giornale si parla di un veto social, voluto proprio da Iannone, in questa fase delicata. Il pilota sta attraversando un momento complicato della sua carriera sportiva, dopo le accuse per doping e nell'attesa avrebbe chiesto a Giulia di non comparire troppo sui social.

Durante il processo sono state usate come prove delle foto pubblicate sui social in cui si vedrebbe un cambiamento nel fisico del pilota, quindi, per ora, Andrea ha deciso di mantenere un basso profilo e risolvere la questione nelle sedi opportune.

Ultimo aggiornamento: 17:22

